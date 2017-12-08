Минобрнауки ожидает от региональных российских вузов вклада в жизнь страны

ВОРОНЕЖ, 8 дек – РИА Новости. Министерство образования ожидает от региональных университетов, в первую очередь, вклада в экономику, культуру и социальную жизнь страны, сообщила во время своей поездки в Воронеж министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

Васильева принимает участие в заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия Воронежского государственного университета, одного из крупнейших вузов России.

"И помимо своей основной задачи — по подготовке высококвалифицированных кадров – мы также ждем от региональных наших университетов, в первую очередь, вклада в экономику, культуру, социальную жизнь", — сказала Васильева.

ВГУ является одним из крупнейших вузов России. Он включает в себя 18 факультетов, на которых обучаются более 20 тысяч студентов из 75 регионов России. Ежегодно в стенах университета проходят обучение более 1 тысячи иностранных студентов из около 80 стран мира. За последние полвека в ВГУ прошли подготовку около 15 тысяч иностранных граждан из 141 государства.