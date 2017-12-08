На ЧЕ-2018 по конькобежному спорту в Коломне продана четверть билетов

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. На чемпионат Европы по конькобежному спорту, который пройдет в Коломне с 5 по 7 января 2018 года, уже продано более полутора тысяч билетов, что составляет четверть от запланированного, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

"Подготовка к чемпионату Европы идет полным ходом. Безусловно, это важное событие для Московской области, а также для развития конькобежного спорта в стране…Приятно осознавать, что подобные соревнования находят отклик среди населения, и я уверен, что трибуны полностью заполнятся болельщиками", — сказал министр спорта и физической культуры Подмосковья Роман Терюшков, которого цитирует пресс-служба.

Вместимость модернизированной ледовой арены в Коломне составляет около шести тысяч зрителей. "Большинство из полутора тысячи билетов, проданных на январский чемпионат Европы по конькобежному спорту, куплены на все дни соревнований", — уточнил представитель пресс-службы Минспорта региона.

По данным Минспорта Подмосковья, в конце августа Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил Коломну для проведения чемпионата Европы по конькобежному спорту. Эти соревнования впервые пройдут по "олимпийской системе" — на отдельных дистанциях.

Летом этого года ледовую арену "Коломна" значительно модернизировали. Забронировать и приобрести билеты на чемпионат Европы можно на официальном сайте конькобежного центра "Коломна". В чемпионате Европы примут участие более 250 спортсменов из 35 стран. На проведение мероприятия из бюджета Московской области выделено 15 миллионов рублей.