Эксперты обсудят влияние универсальных ценностей на развитие государства

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. IV конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" пройдет 12 декабря в Ломоносовском корпусе МГУ. Организаторами мероприятия выступают Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова и компания "Иннопрактика".

На полях конгресса эксперты обсудят, как ценности влияют на формирование личности человека, его мировоззрение, деятельность и, как следствие, на развитие человеческого капитала, экономики и конкурентоспособность государства. Программа мероприятия состоит из трех ключевых тематических секций: "Универсальные ценности и кадры", "Универсальные ценности и технологическое предпринимательство" и "Универсальные ценности и образование".

На сессии "Ценностная матрица XXI века: формула роста человеческого капитала и инновационной экономики" обсудят вопрос о том, как универсальные ценности помогают объединять усилия представителей бизнеса и сферы образования, федеральных и региональных властей, молодежи и других заинтересованных участников для формирования инновационной экономики страны.

На полях конгресса также пройдет форсайт-сессия "Диалог поколений: как сохранить и приумножить человеческий капитал в регионах?", участники которой обменяются мнениями о том, как ценностный подход может помочь объединить разные поколения и сформировать успешную систему развития человеческого капитала в регионах России.

В качестве экспертов на IV конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес" выступят представители науки, бизнеса, институтов развития и госструктур, в частности председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев, ректор МГУ имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий, помощник президента РФ, председатель попечительского совета Российского научного фонда Андрей Фурсенко и первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов.