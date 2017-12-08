Госдума поддержала поправки о введении в УК понятия "пропаганда терроризма"

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об ужесточении наказания за вербовку террористов вплоть до пожизненного, ко второму чтению в документ были внесены поправки о введении в УК РФ понятия "пропаганда терроризма".

Автором законопроекта выступил первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

"В настоящей статье под пропагандой терроризма понимается деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование в сознании лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности, а равно искаженного представления о допустимости осуществления террористической деятельности", — говорится в тексте поправок, принятых во втором чтении.

Указанные деяния предлагается наказывать штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Однако это же преступление, совершенное с использованием СМИ, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, "наказываются штрафом в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет".