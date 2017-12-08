Госдума увеличила время ежедневных прогулок для пожизненно осужденных

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Госдума приняла в окончательном, третьем чтении правительственный законопроект об увеличении времени ежедневных прогулок отдельным категориям осужденных к пожизненному лишению свободы до трех часов в день.

Продолжительность прогулок предлагается увеличить в зависимости от условий содержания и поведения осужденного.

В настоящее время осужденные, отбывающие лишение свободы в запираемых помещениях, штрафных изоляторах, дисциплинарных изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа, общих и одиночных камерах, если они не работают на открытом воздухе, имеют право на прогулку. Продолжительность прогулки устанавливается отдельными статьями УИК РФ, в зависимости от условий отбывания наказания и поведения осужденного, и варьируется от 1 до 2 часов в день, отметил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Осужденные к пожизненному лишению свободы имеют право на прогулку продолжительностью 1,5 часа. При хорошем поведении осужденного и наличии возможности время прогулки может быть увеличено до 2 часов. Принятый закон позволяет увеличить время прогулок осужденных до 3 часов в день, в зависимости от условий отбывания наказания и поведения осужденных", — сказал журналистам Крашенинников.