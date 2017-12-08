Правительство внесло поправки в проект о системе госуслуг на базе МФЦ

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Правительство РФ внесло поправки к законопроекту о дальнейшем развитии системы предоставления государственных услуг на базе многофункциональных центров (МФЦ), соответствующий документ опубликован на сайте кабмина в пятницу.

"Законопроектом предлагается установить возможность наделения законом субъекта Федерации многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг полномочиями по государственной регистрации рождения и государственной регистрации смерти. Поправками к законопроекту предусматривается, что с 1 января 2020 года орган, предоставляющий государственную услугу, будет не вправе требовать от заявителя документы записи актов гражданского состояния в связи с введением в действие единого реестра записей актов гражданского состояния", — говорится в документе.

Отмечается, что законопроектом также предусматривается, что на работников МФЦ будет возлагаться ответственность за причинённый вред при государственной регистрации актов гражданского состояния. Также предусматривается, что в случае ненадлежащего исполнения возложенных на МФЦ полномочий эти полномочия могут быть изъяты на основании представления Минюста России.

Как следует из документа, поправками предлагается дополнить законопроект уточняющим положением, предусматривающим, что права, обязанности и ответственность, определённые федеральным законом "Об актах гражданского состояния", распространяются на МФЦ и их работников при государственной регистрации актов гражданского состояния.