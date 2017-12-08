Овечкин рассказал о неформальном характере движения Putin Team

ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Проект общественного движения Putin Team не обсуждался ни с самим президентом России Владимиром Путиным, ни с администрацией президента РФ, это неофициальное и неформальное движение, рассказал в интервью РИА Новости российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.

Овечкин, который с 2005 года выступает за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и является его капитаном, в начале ноября объявил, что создает общественное движение Putin Team — "Команда Путина". Он подчеркнул, что всегда открыто поддерживал президента России, и отметил, что целью общественного движения будет объединение всех поддерживающих Путина в одну команду, чтобы "показать всем сильную и сплоченную Россию".

"Нет. Наше движение — неофициальное, неформальное, регламентируется только здравым смыслом и настоящими человеческими ценностями", — сказал Овечкин, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли проект с самим президентом или с его администрацией.

Как показал проведенный в ноябре опрос ВЦИОМ, широко известным предложение Овечкина о создании "Команды Путина" пока не стало: 17% респондентов сказали, что слышали об этой инициативе. Однако сама идея создания такого общественного движения, по данным ВЦИОМ, нашла поддержку 68% россиян, 22% остались равнодушны к ней, а 6% отнеслись скептически.

Комментируя эти данные, руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов высказал мнение, что инициированное Овечкиным движение формирует один из векторов вероятной избирательной кампании президента РФ Владимира Путина, а ставка сделана на деполитизацию движения поддержки. При этом, по его мнению, многое будет зависеть от его состава и принципов организации.

Путин в среду в Нижнем Новгороде на встрече с коллективом автозавода ГАЗ объявил о своем решении принять участие в выборах президента в 2018 году. Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.

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