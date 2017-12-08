Хоккеист Овечкин назвал цели общественного движения Putin Team

ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Общественное движение Putin Team создано для объединения людей, а не для агитации или сбора подписей в поддержку кандидата в президенты, рассказал в интервью РИА Новости российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.
"Наше движение – не про агитацию и сбор подписей, а про людей, которых объединяют простые человеческие ценности, такие как доверие, уважение, справедливость, гордость за страну", — сказал Овечкин, отвечая на вопрос о том, готово ли движение собирать подписи, необходимые для предоставления в Центризбирком РФ в поддержку Путина.
Как показал проведенный в ноябре опрос ВЦИОМ, широко известным предложение Овечкина о создании "Команды Путина" пока не стало: 17% респондентов сказали, что слышали об этой инициативе. Однако сама идея создания такого общественного движения, по данным ВЦИОМ, нашла поддержку 68% россиян, 22% остались равнодушны к ней, а 6% отнеслись скептически.
Путин в среду в Нижнем Новгороде на встрече с коллективом автозавода ГАЗ объявил о своем решении принять участие в выборах президента. Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.