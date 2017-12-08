Главный архитектор Москвы оценил практику общественных слушаний

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает, что практику общественных слушаний, введенную после решения о реновации, можно использовать в дальнейшем при проведении архитектурных конкурсов.

В прошлый четверг состоялись первые общественные слушания по району Кузьминки. Кузнецов рассказал, что мероприятие в тот день посетили порядка 600 москвичей.

"С момента открытия выставку в ГБУ Мосстройинформ, где представлены макеты предлагаемых архитекторами концепций, посетило более 2,5 тысячи человек, оставлено более 150 отзывов в книгах предложений и замечания, большая часть из них – конструктивные", — сказал Кузнецов.

Он также отметил, что практика общественных слушаний в таком формате нова для Москвы. "Однако она хорошо себя показала, я думаю, мы можем использовать ее дальше при проведении архитектурных конкурсов", — добавил Кузнецов.