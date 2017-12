Бизнес-лагерь в Пензенской области собрал 60 школьников из двух регионов

САРАТОВ, 7 дек — РИА Новости. Шестьдесят учащихся 10-11 классов из Пензенской области и Мордовии собрались в четверг в образовательном бизнес-лагере на базе санатория "Березовая роща" неподалеку от Пензы, сообщила пресс-служба областного правительства.

В бизнес-лагере занимаются лучшие участники всероссийского конкурса "Мой первый бизнес", которых отобрало экспертное жюри по итогам выполнения конкурсных заданий. Всего в конкурсных испытаниях принимали участие более 147 тысяч человек, в том числе свыше тысячи представителей Пензенской области. В этом году будут организованы 32 бизнес-лагеря в 29 субъектах РФ, включая Пензенскую область, пояснили в пресс-службе.

"В работе бизнес-лагеря принимают участие 60 школьников, обучающиеся в 10-11 классах, из Пензенской области (43 человека) и республики Мордовия (17 человек). Открытие бизнес-лагеря, который продлится три дня, прошло сегодня на базе санатория "Березовая роща", — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что программа лагеря выстроена в формате деловой игры, позволяющей развить лидерские качества участников, их коммуникативные навыки и предпринимательские способности.

"По итогам лагеря победители получат гранты на обучение на факультете бизнеса "Капитаны России" Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова", — уточняется в сообщении.

Всероссийский конкурс "Мой первый бизнес" проходил в интерактивном формате на специальном портале в интернете. Лучшие проекты отбирались по следующим тематическим номинациям: "Интернет-инициативы", "Блоги и влоги учащейся молодежи", "Инновации и инновационное предпринимательство", "Do it yourself /"Сделай своими руками", "Music Production".

Этот конкурс является частью большой программы "Россия — страна возможностей", запущенной президентом России Владимиром Путиным. Он проводится Благотворительным фондом поддержки образовательных программ "Капитаны" при непосредственной поддержке министерства образования и науки РФ, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Российского движения школьников и Российского экономического университета имени Плеханова.