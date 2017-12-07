Около восьми тысяч мероприятий пройдет в рамках "Путешествия в Рождество"

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Около восьми тысяч мероприятий в пройдет в Москве в ходе фестиваля "Путешествие в Рождество", заявил РИА Новости глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в открытом интервью в рамках программы международного фестиваля рекламы Red Apple.

"Путешествие в Рождество" пройдет в Москве на 69 площадках с 22 декабря по 14 января. Гости смогут посетить зрелищные ледовые балеты и шоу, выступления уличных театров, концерты, принять участие в мастер-классах и увидеть световые инсталляции.

"У нас всего на эти новогодние праздники, с 22 декабря по 14 января, будет порядка 8 тысяч мероприятий и для детей, и для взрослых", — сказал он.