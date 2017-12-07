В Минздраве настаивают на запрете господдержки фильмов со сценами курения

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Инициатива запрета господдержки фильмов, в которых курят, осталась в новой версии проекта Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу, обновленный проект есть в распоряжении РИА Новости.

Ранее в пресс-службе Открытого правительства заявили РИА Новости, что мера избыточна и должна быть исключена.

Новая антитабачная концепция, внесенная ранее на рассмотрение правительства РФ, предусматривает, в том числе, новые правила торговли табаком, запрет производства, ввоза и обращения некурительных табачных изделий.

"Введение запрета на государственную поддержку создания художественных фильмов, в которых демонстрируются табачные изделия и процесс потребления табака" осталось в части проекта концепции, касающейся основных мер, направленных на реализацию запрета стимулирования продажи табачных изделий.

Документ также предполагает введение ограничений на показ в аудиовизуальных произведениях, созданных в форме художественных фильмов, товарных знаков, служащих для индивидуализации табачных изделий.

По мнению экспертов, таким образом под запрет субсидирования могут попасть в том числе фильмы о Второй мировой войне или об исторических событиях в России и в мире.