МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Задача олимпиады для студентов "Я — профессионал" — создать национальную базу для российского рынка труда, эта цель может быть достигнута до 2020 года, сказал ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Конечно, мы заинтересованы в развитии своего рынка труда. Мы вполне можем думать, что следующий этап олимпиады — через несколько лет выйти на английский язык, на международный формат. Это разумно. Сегодня у нас задача создать национальную базу для российского рынка труда", — отметил Кузьминов.

По его словам, эту задачу олимпиада "Я — профессионал" до 2020 года должна выполнить.

"Я — профессионал" — это олимпиада для студентов разных специальностей: гуманитарных, естественнонаучных и технических. Участникам предложат кейсы, составленные экспертами из крупных компаний и вузов. Попав в число лучших, участник сможет зарекомендовать себя перед работодателями и получить льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру.

По данным организаторов, задания олимпиады рассчитаны на студентов старших курсов бакалавриата и специалитета, а также на магистрантов, но испытать себя может любой желающий. Все участники по итогам олимпиады получат сертификаты, которые смогут использовать в своих портфолио.

Олимпиада "Я — профессионал" — инициатива Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и "Деловой России" совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ имени И.М.Сеченова, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ. Технический партнер проекта — компания "Яндекс", партнер — группа компаний "Просвещение".