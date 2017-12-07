МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Задача олимпиады для студентов "Я — профессионал" — создать национальную базу для российского рынка труда, эта цель может быть достигнута до 2020 года, сказал ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, эту задачу олимпиада "Я — профессионал" до 2020 года должна выполнить.
"Я — профессионал" — это олимпиада для студентов разных специальностей: гуманитарных, естественнонаучных и технических. Участникам предложат кейсы, составленные экспертами из крупных компаний и вузов. Попав в число лучших, участник сможет зарекомендовать себя перед работодателями и получить льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру.
Олимпиада "Я — профессионал" — инициатива Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и "Деловой России" совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ имени И.М.Сеченова, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ. Технический партнер проекта — компания "Яндекс", партнер — группа компаний "Просвещение".