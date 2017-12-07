Власти Адыгеи выделили 1,5 млн рублей на ремонт музея героя ВОВ

МАЙКОП. 7 дек — РИА Новости. Адыгея направит 1,5 миллиона рублей на ремонт мемориального музея Героя Советского Союза, поэта Хусена Андрухаева, сообщает пресс-служба органов исполнительной власти региона.

"Жизнь Хусена Андрухаева — яркий пример того, как нужно жить и любить Родину. Необходимо, чтобы память о нем жила и вдохновляла молодежь. Мы гордимся нашим земляком, короткая жизнь которого очень многому учит. Считаю важным, чтобы этот музей чаще посещали жители и гости республики, в особенности подрастающее поколение. Я благодарю коллектив музея за труд и бережное отношение к памяти Героя", — приводятся в сообщении слова главы республики Мурата Кумпилова.

На создание современного интерьера в музее и ремонт предполагается затратить свыше 1,5 миллиона рублей.

Здание музея было построено в ауле Хакуринохабль в начале восьмидесятых годов. В экспозиции насчитывается порядка 1830 экспонатов, включающие материалы о жизни и творчестве Хусена Андрухаева.

В 1941 году младший политрук Хусен Андрухаев геройски погиб в ожесточенном бою возле села Дьякова Луганской области. Память об отважном адыге жители украинского села чтят и сегодня.

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