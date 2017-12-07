Власти Адыгеи выделили 1,5 млн рублей на ремонт музея героя ВОВ

МАЙКОП. 7 дек — РИА Новости. Адыгея направит 1,5 миллиона рублей на ремонт мемориального музея Героя Советского Союза, поэта Хусена Андрухаева, сообщает пресс-служба органов исполнительной власти региона.
На создание современного интерьера в музее и ремонт предполагается затратить свыше 1,5 миллиона рублей.
Здание музея было построено в ауле Хакуринохабль в начале восьмидесятых годов. В экспозиции насчитывается порядка 1830 экспонатов, включающие материалы о жизни и творчестве Хусена Андрухаева.
В 1941 году младший политрук Хусен Андрухаев геройски погиб в ожесточенном бою возле села Дьякова Луганской области. Память об отважном адыге жители украинского села чтят и сегодня.
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