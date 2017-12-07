Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости гепатитом А

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Число вспышек гепатита А в России за последние 5 лет в целом уменьшилось в 4 раза, отмечаемый в настоящее время рост числа заражений объясняется циклическим подъемом заболеваемости, соответствующий текст размещен на сайте Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что заболеваемость острым гепатитом А в России за десять месяцев 2017 года выросла на 47,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Статистические данные Роспотребнадзора есть в распоряжении РИА Новости.

"В Российской Федерации в многолетней динамике заболеваемость острым вирусным гепатитом А в целом характеризуется тенденцией к снижению. При этом для данной инфекции характерна цикличность (периодические подъемы и спады заболеваемости с интервалами 3-5 лет)", — сообщили в ведомстве.

Так, в 2015-2016 годах заболеваемость гепатитом А (ОГА) в России приблизилась к минимальному за все годы регистрации уровню, составив 4,4 на 100 тысяч совокупного населения, а среди детей — 9,0 на 100 тысяч в 2016 году.

"В результате проводимых в стране мероприятий по профилактике вирусного гепатита А, за последние 5 лет число вспышек гепатита А в стране уменьшилось в 4 раза", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

"В 2017 году наблюдается очередной циклический подъем заболеваемости невысокой интенсивности: за 10 месяцев текущего года заболеваемость острым гепатитом А составила 5,06 на 100 тысяч населения, что несущественно выше среднемноголетнего показателя (4,5 на 100 тысяч населения)", — добавили в ведомстве.

Подъем в Европе

При этом аналогичный подъем наблюдается и в Европе, отмечают в ведомстве. Так, по данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) только с января по август 2017 года в 19 странах Европы, включая Австрию, Чехию, Германию, Грецию, Италию, Испанию и Великобританию, зарегистрировано более 11 тысяч лабораторно подтвержденных случаев гепатита А, что в 4 раза превышает показатели за тот же период в 2012 – 2015 годах.

"По данным ЕРБ ВОЗ за последний год (в период с 1 июня 2016 года по 27 сентября 2017 года) было выявлено около 2,9 тысяч лабораторно подтвержденных случаев гепатита А в 20 странах ЕС", — уточнили в Роспотребнадзоре.

В Роспотребнадзоре добавили, что на различных территориях РФ также отмечается неравномерная интенсивность эпидемического процесса гепатита А. Так, в 2017 году показатели заболеваемости, превышающие среднероссийский уровень, отмечены в Удмуртии, Пермском крае, Пензенской, Новгородской, Ивановской, Иркутской, Архангельской, Калужской, Новосибирской, Калининградской, Костромской, Самарской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

"Интенсивность эпидемического процесса на территории обусловлена совокупностью социальных факторов: уровнем санитарно-коммунального благоустройства территорий, обеспеченностью населения безопасной питьевой водой, демографическими особенностями, включая миграционные процессы, соблюдением санитарно-противоэпидемического режима в детских и образовательных организациях, на пищевых предприятиях, общим уровнем санитарной культуры населения", — рассказали в ведомстве.

Вакцинация

Роспотребнадзор напомнил, что одной из основных мер профилактики является иммунизация против вирусного гепатита А, которая осуществляется, как правило, в рамках региональных программ вакцинопрофилактики.

"В 2016 году в стране иммунизировано против ОГА 427 тысяч человек. Наибольшее количество (42,4%) привито в Свердловской области, Москве, Дагестане. За 10 месяцев 2017 года иммунизировано против гепатита А более 425 тысяч человек, из них более 53% составляют дети. В целях профилактики гепатита А, предупреждения возникновения групповой заболеваемости, прививки рекомендованы всем гражданам, особенно выезжающим в неблагополучные по этой инфекции регионы", — добавили в надзорном ведомстве.