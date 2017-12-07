Еще 237 соцобъектов в Подмосковье станут доступными для инвалидов

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Подмосковные власти до конца года намерены сделать доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья еще 237 объектов социальной сферы, сообщает официальный портал правительства Московской области.

"В этом году будет повышен уровень доступности еще в 237 объектах — это подмосковные детские сады, школы, детские дома для детей сирот, спортивные и культурные учреждения медицинские организации, а также объекты социального обслуживания и занятости", — сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская. В учреждениях будут установлены пандусы, поручни, табло "бегущая строка", кнопки вызова персонала, индукционные системы, специальное оборудование для санитарных комнат, тактильные мнемосхемы.

Как пояснили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья, всего в регионе около семи тысяч различных объектов социальной сферы, в 2016 году половина из них (3500 объектов) была оборудована приспособлениями для доступа граждан с ограниченными возможностями здоровья. К концу этого года количество таких объектов будет не менее 3850, что составит 55% от всех сооружений, проинформировали в пресс-службе министерства.

Согласно данным, предоставленным ведомством, объем финансирования программы "Доступная среда" на 2017 — 2021 годы составит более 2,7 миллиарда рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области 1,8 миллиарда рублей.

"На 2017 год предусмотрены 686 миллионов рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области 479 миллионов рублей, средства федеральной субсидии 109 миллионов рублей", — сообщила пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.