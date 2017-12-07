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Общество

Аспирантура может стать двухуровневой, заявили в Минобрнауки

14:3907.12.2017
(обновлено: 14:40 07.12.2017)
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© Depositphotos / SergPoznanskiyДокументы. Архивное фотоДокументы. Архивное фото
© Depositphotos / SergPoznanskiy

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Минобрнауки РФ обсуждает возможность сделать аспирантуру 5-6-летней с обязательной защитой диссертации и разделить ее на два этапа, рассказал в четверг журналистам замминистра образования и науки Григорий Трубников.

Преподаватель в школьном кабинете. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева заявляла, что министерство образования и науки предлагает вернуть обязательную защиту диссертаций для аспирантов в 2017 году.

"Есть несколько разных сценариев. Научное сообщество и вузовское сообщество, профессиональное должно выбрать самую адекватную и самую современную модель аспирантуры. В ряде, в перечне этих сценариев мы, в том числе, обсуждаем такую возможную траекторию, как если бы аспирантура была, например, пятилетней", — сказал Трубников.

"На наш взгляд, аспирантура государственная должна обязательно заканчиваться кандидатской диссертацией. Аспирантура может быть двухуровневой или двухэтапной", — добавил замминистра.

Он пояснил, что при реализации такого сценария, первый этап, который будет длиться 2-3 года, предполагает три традиционных экзамена: специальность, иностранный язык и, возможно, философия, а также квалификационный экзамен по итогам обучения. "И эта аспирантура целиком финансируется из бюджета, то есть это бюджетные места", — отметил Трубников.

Второй этап, по его словам, также продлится два или три года и будет представлять собой специализацию по конкретной тематике, по конкретной области наук, по которой аспиранты собираются защищать свою кандидатскую работу. Этот этап аспирантуры может, по словам Трубникова, финансироваться как из бюджета, так и через систему грантов.

"То есть институт или вуз дает грант своему аспиранту, и он обязан работать по данной тематике и защитить работу. Либо аспирант выигрывает грант и с этим грантом сам выбирает вуз и приходит в этот вуз и там делает свою работу. То есть как бы человек путешествует с деньгами гранта. Это один из возможных сценариев", — пояснил Трубников.

Замминистра также рассказал, что по завершении первого уровня аспирантуры аспирант обязан будет защитить квалификационную работу, которая будет являться неким аналогом степени PhD в зарубежных университетах.

Купол над зданием Рейхстага в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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"Это аналог нашей кандидатской работы, но требования к PhD на западе меньше, чем требования к кандидатской работе нашей. На мой взгляд, можно было бы эту квалификационную работу приравнять к PhD и тем самым еще поговорить о взаимном признании PhD зарубежных у нас и выпускников первого этапа аспирантуры, и о каком-то дипломе квалификационном, который был бы аналогичен абсолютно диплому PhD зарубежному. А после 5-6 лет — диплом кандидатский, тот который стандартный государственный", — пояснил Трубников.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Владимир Ф. Быченков
Нет ничего глупее сделать защиту диссертации обязательной. Вмешательство в процесс естественного отбора к добру не приведет.
15:11
07.12.2017
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