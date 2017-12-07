МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Комплекс мер по поддержке семей с детьми позволит России выйти на уровень рождаемости, который фиксировался в последние годы, в 1,9 миллиона рождений в год, заявила журналистам вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Мы надеемся, что этот комплекс мер выведет нас на тот уровень рождаемости, который изначально был запланирован – это суммарный коэффициент рождаемости 2. И уровень рождаемости по стране, если говорить об абсолютных значениях, выйдет на тот уровень, который мы имеем последние три года, он был очень высокий — это 1,9 миллиона рождений в год", — сказала Голодец.

Она отметила, что это хороший уровень рождаемости.