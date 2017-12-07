Руденя: в Твери ежегодно будут открывать не менее одной новой школы

ТВЕРЬ, 7 дек — РИА Новости. Объем федеральной поддержки на строительство новых школ в Твери в ближайшие три года составит 1,4 миллиарда рублей, еще около 1,1 миллиарда рублей на эти цели предусмотрено в бюджете Тверской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, сообщает пресс-служба облправительства по итогам заседания Бюджетной комиссии, которое провел губернатор региона Игорь Руденя.

"Мы продолжаем работу по решению задачи, поставленной президентом РФ — это ликвидация второй смены в школах. Для этого правительством региона принято решение в дальнейшем ежегодно открывать в городе Твери как минимум по одному новому учреждению образования", — привели в пресс-службе слова Рудени.

Как пояснили в пресс-службе, благодаря содействию АКБ "Российский капитал" уже ведется подготовка к строительству школы на 1224 места в микрорайоне "Брусилово" стоимостью свыше 1,2 миллиарда рублей. Объем федеральной субсидии на возведение объекта составит более 734 миллионов рублей. Еще одна школа на 1224 места будет построена в микрорайоне "Радужный", на это потребуется 1,3 миллиарда рублей. Предусмотренный объем федеральной субсидии — более 704 миллионов рублей.

Кроме того, в настоящее время строится школа в тверском микрорайоне "Юность". Учреждение рассчитано на 560 ученических и 80 дошкольных мест. Общий объём финансирования проекта из федерального, областного и муниципального бюджетов составляет более 588 миллионов рублей, из которых 275 миллионов рублей — средства федерального бюджета. Новое учреждение расположено рядом со школой №50. Инфраструктура, в том числе, стадион, у двух образовательных организаций будет общая. Современный типовой проект предусматривает отдельные зоны для детского сада, начальных и старших классов, спортивный и актовый залы, медицинские кабинеты, столовую, библиотеку, кабинеты для дополнительных занятий. Здание оборудуют для комфортного доступа учеников с инвалидностью.

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