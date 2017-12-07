Глава Минобрнауки отметила рост признания российских вузов за рубежом

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Признание российского образования и достижений вузов за рубежом увеличивается, несмотря на политическую обстановку, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на заседании Российского союза ректоров.
"Число признаний наших университетов, несмотря на всю политическую ситуацию, все-таки увеличивается. Не всегда объективная оценка зарубежных рейтингов способствует нашему продвижению в мире", — сказала Васильева.
Она также отметила, что большинство российских университетов активно включились в новый национальный рейтинг. Проект международного рейтинга университетов инициирован в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Это первый проект международного рейтинга со штаб-квартирой в России. Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что рейтинг получил название "Три миссии университета". Всего разработано 35 критериев, охватывающих не только научные достижения и качество образования, но и влияние вуза на культуру, его ценность для народа и государства в целом.