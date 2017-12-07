Глава Минобрнауки отметила рост признания российских вузов за рубежом

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Признание российского образования и достижений вузов за рубежом увеличивается, несмотря на политическую обстановку, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на заседании Российского союза ректоров.

Министр напомнила, что в этом году многие вузы улучшили свои позиции в международных рейтингах.

"Число признаний наших университетов, несмотря на всю политическую ситуацию, все-таки увеличивается. Не всегда объективная оценка зарубежных рейтингов способствует нашему продвижению в мире", — сказала Васильева.

Она также отметила, что большинство российских университетов активно включились в новый национальный рейтинг. Проект международного рейтинга университетов инициирован в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Это первый проект международного рейтинга со штаб-квартирой в России. Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что рейтинг получил название "Три миссии университета". Всего разработано 35 критериев, охватывающих не только научные достижения и качество образования, но и влияние вуза на культуру, его ценность для народа и государства в целом.

"Создание национального рейтинга — не только важнейшая задача повышения качества российского образования, но и решение нашей проблемы, а именно демонстрация мощи и силы российского образования, которое на самом деле есть. И самый яркий пример и подтверждение того, что я сказала, это то рвение, с которым образовательные и научные центры охотятся, начиная со второго и третьего курсов, за нашими молодыми головами и талантами. Эти все политические тревоги, которые мы переживаем, очень мало касаются старшей школы", — сказала Васильева.