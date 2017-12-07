МОСКВА, 7 дек — РИА Недвижимость. Елочные базары откроются в Подмосковье 15 декабря, сообщили РИА Недвижимость в министерстве потребительского рынка и услуг Московской области.

Ожидается, что в регионе будут организованы не менее 420 мест для централизованной реализации хвойных деревьев. Из них более ста будут функционировать в рамках новогодних ярмарок, организуемых на территории муниципальных образований Подмосковья, уточнили в региональном Минпотребрынка.

Для поиска ближайшего елочного базара можно будет воспользоваться интерактивной картой, созданной на базе Яндекс.карт, на которую нанесут нестационарные объекты торговли, елочные базары будут помечены специальными флажками. Проект будет запущен к середине декабря.

С 1 декабря в Московской области началась операция по охране хвойных деревьев от незаконных рубок. За незаконную рубку лесных насаждений предусматривается административное наказание в виде штрафа в размере от 3 тысяч рублей для физических лиц и от 200 тысяч рублей для юридических лиц.