МОСКВА, 7 дек — РИА Недвижимость. Елочные базары откроются в Подмосковье 15 декабря, сообщили РИА Недвижимость в министерстве потребительского рынка и услуг Московской области.
Для поиска ближайшего елочного базара можно будет воспользоваться интерактивной картой, созданной на базе Яндекс.карт, на которую нанесут нестационарные объекты торговли, елочные базары будут помечены специальными флажками. Проект будет запущен к середине декабря.
С 1 декабря в Московской области началась операция по охране хвойных деревьев от незаконных рубок. За незаконную рубку лесных насаждений предусматривается административное наказание в виде штрафа в размере от 3 тысяч рублей для физических лиц и от 200 тысяч рублей для юридических лиц.