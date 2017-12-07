ВЦИОМ выяснил, что россияне за 30 лет стали требовательнее к опросам

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Современное общество требовательнее к опросам, чем 30 лет назад, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященный 30-летию организации.

"Если раньше респондент чувствовал, что приглашение принять участие в опросе – это признак уважения, то сегодня опросы проводят многие, и важность участия в них не всегда понятна. Поэтому для нас очень важно проводить инициативные исследования, результаты которых мы можем делать публичными, рассказывая обществу о нем, показывая его отражение. Как показывают последние данные, интерес россиян к результатам соцопросов в обществе вырос (90% считают, что они нужны), однако уровень доверия ниже (67% считают, что они отражают реальное мнение граждан)", — говорится в релизе.

ВЦИОМ отмечает, что в современных опросах видны ценности и фобии респондентов.

Так, сегодня на "карте страхов россиян" острее всего оценивается опасность международной напряженности и обесценивания сбережений, около 25% россиян считают, что самые сложные времена уже позади и около 40% — что они еще впереди.

ВЦИОМ был создан 7 декабря 1987 года постановлением ВЦСПС и Госкомтруда СССР "О создании Всесоюзного центра изучения общественного мнения по социально-экономическим вопросам".