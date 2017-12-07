Режиссер Юрий Быков заявил, что Путину нет альтернативы

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Выдвижение Владимира Путина на пост президента было очевидно, поскольку альтернативы сейчас нет, а чтобы она появилась — нужно переформатировать внутреннюю политику, считает режиссер Юрий Быков.

В среду Путин заявил о намерении баллотироваться на президентских выборах в 2018 году.

"Это было вполне ожидаемо, чтобы говорить об альтернативе — она должна была быть очевидна уже сейчас, но поскольку ее нет, мне кажется, это разумный ход событий. А то, что многим это не нравится и они хотят перемен — это тоже очевидно, но мы живем с тем, что имеем", — сказал Быков.

По мнению режиссера, во внешней политике президент "во много поступает правильно", а внутренняя политика должна быть "переформатирована", в частности чтобы появились кандидаты, которых можно было бы "воспринимать без смеха".