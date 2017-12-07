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Общество

В Магаданской области федеральный "Рейтинг трезвости" назвали необъективным

09:2007.12.2017
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© Fotolia / BillionPhotos.comАлкоголь. Архивное фотоАлкоголь. Архивное фото
© Fotolia / BillionPhotos.com

МАГАДАН, 7 дек — РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти Магаданской области, медики и общественники не согласны с рейтингом трезвости проекта "Трезвая Россия", согласно которому Колыма уже второй год подряд признана самым пьющим регионом России, сообщила РИА Новости руководитель управления министерства сельского хозяйства и продовольствия правительства региона Татьяна Руднева.

Бутылки с водкой. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Чечня, Ингушетия и Дагестан лидируют в Национальном рейтинге трезвости
Федеральный проект "Трезвая Россия" и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) провели совместное экспертно-аналитическое исследование, итогом которого стал доклад "Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации-2017". При проведении исследования учитывался объем продаж всех видов алкогольной продукции, по которым имеется официальная статистика. Каждый из видов алкогольной продукции анализировался и ранжировался отдельно, а затем был объединен в один критерий.

Лидерами рейтинга стали Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Белгородская область. Замкнули список из 85 регионов Бурятия, Ненецкий автономный округ и Магаданская область.

Алкогольный отдел в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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"У нас, по данным статистики, потребление алкоголя на душу населения падает уже несколько лет. Нет таких случаев, как в Иркутске — отравление боярышником. Последняя информация, которая получена от статистики, за восемь месяцев этого года Магаданская область признана тем регионом, где от употребления алкоголя не зафиксирована ни одна смерть. Поэтому все-таки в объективности этого рейтинга у нас есть сомнения", — рассказала Руднева.

Не согласны с данными рейтинга и медики, они считают неверной саму методологию его проведения, сообщил РИА Новости главный врач ГБУЗ "Магаданский областной наркологический диспансер" Владимир Елин.

"Как можно сравнивать наш регион и регионы Кавказа или средней полосы? У нас весь алкоголь легален, нет никакого частного производства, а там оно в избытке. У нас не развито виноделие, у нас не развито самогоноварение. А там это все-таки развито. Когда мы приезжаем в центральные районы страны, смотрим, продают самогонные аппараты, достаточно хорошо раскупаемые. У нас я их почему-то не видел. Видимо, потому что они, значит, не пользуются спросом", — сказал Владимир Елин.

Витрина с алкогольной продукцией в супермаркете
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Магаданская область – территория, куда ежегодно приезжают тысячи сезонных рабочих – строители, старатели, дорожники, они официально никак не фиксируются статистикой, но обеспечивают значительный прирост потребления алкоголя, рассказал РИА Новости председатель региональной Общественной палаты Яков Радченко.

"Летом численность области увеличивается процентов на 20 за счет сезонных рабочих. Естественно, работать сюда приезжают отнюдь не члены общества трезвости. То есть, можно сказать, что эта статистика для стандартного северного промышленного региона. Примерно такая же ситуация по тому же рейтингу на Чукотке и на Камчатке", — рассказал Яков Радченко.

Рейтинг трезвости субъектов РФ — 2017
© РИА Новости, Инфографика
Рейтинг трезвости российских регионов
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