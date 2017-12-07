МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина предлагают создать в России службу частных судебных исполнителей.

"Следует рассмотреть возможность введения института частных судебных исполнителей как более эффективного способа для взыскания в пользу частных лиц (граждан и негосударственных организаций)", — говорится в аналитическом отчете центра "Исполнение судебных решений и организация работы судебных приставов".

При этом в документе отмечено, что исполнение решений в пользу государства, а также взыскание алиментов, целесообразно оставить в ведении Федеральной службы судебных приставов.

По информации, представленной в докладе, подобная смешанная модель была успешно внедрена в Казахстане в 2010 году. Там частные судебные исполнители составляют саморегулируемую профессиональную ассоциацию со своим этическим кодексом, системой лицензирования и аттестации. Работают они на коммерческих началах, предлагая свои услуги за определенный процент от суммы долга (от 3 до 25% в зависимости от категории дел). Надзор осуществляет минюст.

С 1 января 2017 года ФССП России выступает надзорным органом за коллекторами и ведёт реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по взысканию долгов. В службе приставов и Минюсте не исключают передачи в будущем частным взыскателям некоторых функций судебных приставов, но только после того, как деятельность коллекторов будет четко регламентирована. Сообщалось, что коллекторам в перспективе могут передать вопросы урегулирования взаимоотношений между должником и взыскателем, которые являются юридическими лицами.