РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Эксперты ЦСР предложили ввести службу частных судебных исполнителей

08:5207.12.2017
64538
© РИА Новости / Михаил МордасовПерейти в фотобанкРейд судебных приставов. Архивное фотоРейд судебных приставов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина предлагают создать в России службу частных судебных исполнителей.

Судебный пристав. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Корнев
Перейти в фотобанк
Судебным приставам дадут видеорегистраторы на случай конфликтных ситуаций
"Следует рассмотреть возможность введения института частных судебных исполнителей как более эффективного способа для взыскания в пользу частных лиц (граждан и негосударственных организаций)", — говорится в аналитическом отчете центра "Исполнение судебных решений и организация работы судебных приставов".

При этом в документе отмечено, что исполнение решений в пользу государства, а также взыскание алиментов, целесообразно оставить в ведении Федеральной службы судебных приставов.

По информации, представленной в докладе, подобная смешанная модель была успешно внедрена в Казахстане в 2010 году. Там частные судебные исполнители составляют саморегулируемую профессиональную ассоциацию со своим этическим кодексом, системой лицензирования и аттестации. Работают они на коммерческих началах, предлагая свои услуги за определенный процент от суммы долга (от 3 до 25% в зависимости от категории дел). Надзор осуществляет минюст.

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
"Спрятался под шубами". Как алиментщики скрывались от приставов
С 1 января 2017 года ФССП России выступает надзорным органом за коллекторами и ведёт реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по взысканию долгов. В службе приставов и Минюсте не исключают передачи в будущем частным взыскателям некоторых функций судебных приставов, но только после того, как деятельность коллекторов будет четко регламентирована. Сообщалось, что коллекторам в перспективе могут передать вопросы урегулирования взаимоотношений между должником и взыскателем, которые являются юридическими лицами.

Комментировать
Общество
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
Комментировать
stoutt
вам бы товарищ Кудрин все взыскивать!!! а ведь многие просто не могут заплатить потому,что нет денег. мы конечно держимся..но!!! после вашего правления хорошо хоть что то осталось! эффективные блин менеджеры..вас за ногу!
09:10
07.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Владимир Ф. Быченков
Как только вижу фамилию Кудрина, так сразу же возникает отрицательная реакция на предложенную инициативу. Ну не верю я ему!
09:07
07.12.2017
ОтветитьНе отвечать
sizif8
Частных коллекторов мы уже проходили. Теперь очередь за частными судебными исполнителями. По видимому, Кудрин болеет за лидеров ОПГ и их членов, оставшихся без работы и средств к существованию. Частный судебный исполнитель - лучший способ легализовать и придать видимость законности рэкету и вымогательству. Думаю, что это прекрасно понимают рядовые граждане России, но почему "не понимает" Кудрин? Или работает сознательно на развал государства?
08:59
07.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Kirill Prozorovskii
Так это ж коллекторы.
08:59
07.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Серж
"Частный детектив или операция -- кооперация"
-- Сегодня - частный детектив, завтра - частный прокурор, послезавтра - частный суд?
08:58
07.12.2017
ОтветитьНе отвечать
stoyanovslavomir
В дополнение к коллекторам появится ещё одна большая группа частных вымогателей.
08:56
07.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена