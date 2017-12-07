Юрий Соломин поддержал выдвижение Путина на пост президента России

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин заявил РИА Новости, что поддерживает решение Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России.
"Я полностью поддерживаю решение Владимира Владимировича выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России. Я считаю, что он — единственно необходимый стране человек на этом посту. Я люблю людей, которые умеют держать слово, а Путин — человек слова. Я в этом убедился лично. А если вспомнить, сколько он сделал за время своего руководства страной для людей… И я, конечно, буду голосовать за него", — сказал Соломин.
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. Партия роста ранее выдвинула Титова кандидатом на пост главы государства.