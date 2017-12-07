Юрий Соломин поддержал выдвижение Путина на пост президента России

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин заявил РИА Новости, что поддерживает решение Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России.

Путин в среду в ходе встречи с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации на выборах в 2018 году.

"Я полностью поддерживаю решение Владимира Владимировича выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России. Я считаю, что он — единственно необходимый стране человек на этом посту. Я люблю людей, которые умеют держать слово, а Путин — человек слова. Я в этом убедился лично. А если вспомнить, сколько он сделал за время своего руководства страной для людей… И я, конечно, буду голосовать за него", — сказал Соломин.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. Партия роста ранее выдвинула Титова кандидатом на пост главы государства.