В Новосибирске заксобрание запретит вход американским СМИ-иноагентам

НОВОСИБИРСК, 7 дек – РИА Новости. Заксобрание Новосибирской области поддерживает решения Госдумы РФ и должно поддержать запрет на вход в региональный парламент американским СМИ, которые признаны иностранными агентами, сообщил журналистам в четверг председатель заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Госдума РФ в среду приняла постановление о запрете на вход в нижнюю палату американским СМИ, которые признаны Минюстом иностранными агентами. Как отмечали в ГД, такие меры станут ответом на действия властей США в отношении российских журналистов, в частности, на лишение RT аккредитации в конгрессе США из-за его статуса иноагента. В постановлении содержится положение о том, что Госдума предлагает заксобраниям регионов в рамках своих полномочий принять аналогичные решения.

"Мы поддерживаем Государственную думу и, я надеюсь, поддержим то, что они приняли", — сказал Шимкив, отвечая на вопрос РИА Новости. Он уточнил, что принятие такого решения на уровне парламента региона пока не обсуждалась, это будет сделано уже в новом 2018 году.