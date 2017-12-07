Врио главы Приморья рассказал об ожиданиях от переизбрания Путина

ВЛАДИВОСТОК, 7 дек – РИА Новости. Исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко ожидает, что с переизбранием Владимира Путина на пост президента развитие Приморья продолжится.

В среду Путин заявил о намерении баллотироваться на президентских выборах в 2018 году.

"Вы посмотрите, что уже сделал Владимир Путин. У нас в крае какие преобразования. Мы получили около 6 миллиардов рублей плюсом. Можем их вкладывать в развитие – школы, ясли, производство, туркластер. Какими шагами идет развитие… В Большом Камне почти создан огромный судостроительный комплекс (ССК "Звезда"), нефтехимический завод… Такой край богатый и красивый становится. Вот это Владимир Владимирович", — ответил Тарасенко журналистам на вопрос, что даст Приморью переизбрание Путина.

"Кто еще так о Дальнем Востоке подумает, чтобы таким темпом развитие было и такое масштабное преобразование. Какой ДВФУ сделан… Я считаю, будет прекраснее еще", — добавил он.