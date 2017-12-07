Безнадега.ру: почему в Сибири больше всего страдают от депрессии

МОСКВА, 7 дек — РИА-Новости, Анна Криволапова. В Сибири грустят, а на Кавказе не теряют оптимизма. К таким выводам пришли эксперты из Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского после проведенного исследования о географии заболеваемости депрессией в России. Как распознать это психическое расстройство и с чем его связывают жители "самых грустных" регионов — в материале РИА Новости.

Не надо печалиться

В 2016 году, как выяснили специалисты из института Сербского, самый высокий уровень заболеваемости депрессией зафиксировали в Сибирском федеральном округе (96,6 случая на 100 тысяч населения). На втором и третьем месте оказались Центральный (87,1) и Южный (73,1) федеральные округа. Наименее депрессивный — Северо-Кавказский (34,9).

"В Сибирском округе высокий уровень депрессий и высокая частота самоубийств. Там могут оказывать недостаточную медпомощь или она доступна больше городским жителям, нежели сельским", — конкретизировал руководитель отдела клинической и профилактической суицидологии центра Борис Положий.

Однако есть и хорошие новости: как отмечают медики, в России за четыре года уровень заболеваемости сократился на 8,5% — с 75,48 до 69,05 случая на 100 тысяч человек.

Не в деньгах счастье

Жители "депрессивных" округов, с которыми пообщалась корреспондент РИА Новости, объясняют результаты исследования погодными и экономическими условиями в регионах: дескать, солнца нет, денег тоже не хватает, вот и грустно.

"Факторов много. Во-первых, низкий уровень зарплат. Цены мало чем отличаются от московских, а зарплаты — в два-три раза ниже, — перечисляет житель Омска, 32-летний рабочий Дмитрий Разбегаев. — Денег на развитие регионов тоже не хватает. Дороги отвратительные, дома облезшие, освещения на окраинах даже в больших городах практически нет. Грязь, мусор, коммунальные службы работают плохо. Отсюда и создается общее гнетущее впечатление, которое вызывает депрессию".

Студентка из Иркутска — 19-летняя Ангелина Карнилова — солидарна с омским рабочим: всему виной нехватка финансов. "Если просмотреть сайты с вакансиями, то учителям у нас за одну ставку предлагают от семи до 17 тысяч. Интеллигенция идет в сферу торговли, где ей совсем не место. Продавцам предлагают зарплату до 40 тысяч рублей. За эти деньги ежедневно требуют план и грозятся уволить в случае чего: "Вы же понимаете, что такую достойную зарплату больше нигде не найдете". Человек, который привык сидеть за книгами или работать с текстами, этого не выдерживает. Моя знакомая на этой неделе попала в больницу с инсультом, потому что, работая в банке, не выполнила план и боялась увольнения. А она по образованию педагог", — жалуется девушка.

Впрочем, цифры по зарплатам в "депрессивных" и "оптимистичных" регионах говорят о том, что не в деньгах счастье. Так, в Сибири средняя зарплата чуть больше 26 тысяч рублей, в ЦФО — 22 тысяч, а вот в СКФО зарабатывают в среднем 19 тысяч рублей.

Житель Воронежа (ЦФО) нашел более оригинальное объяснение высокому уровню заболеваемости депрессией в регионе — автомобильные пробки. "Я ежедневно езжу на машине, с восьми утра и до восьми вечера — непрекращающиеся пробки, в час пик два километра приходится ехать час. С парковками тоже беда: либо парковаться нельзя, либо мест нет, — возмущается воронежский предприниматель Сергей Панфилов. — К вечеру, после рабочего дня, приходишь домой весь разбитый и уставший, не хочется вообще ничего, лишь бы побыстрее лечь спать".

Депрессия чуть не разорила

В свою очередь, врачи уверены, что экономические показатели и уж тем более автомобильные пробки никак не связаны с депрессией. Яркий тому пример — история бизнесмена Дмитрия Новикова (имя и фамилия изменены) из Краснодара. В течение года 32-летний мужчина не понимал, что с ним происходит: потерял интерес к работе, понизилась трудоспособность. Раньше работал по двенадцать часов в сутки, да еще и спортом успевал заниматься, а потом без видимых причин стал замечать, что уже к четырем часа дня чувствует себя раздавленным. Сексуальная жизнь с женой вообще разладилась. Дмитрий все чаще стал запираться у себя в кабинете и выпивать. За год он потерял 30 процентов капитализации своего бизнеса. Вот тогда и решил идти к врачам.

"Ему поставили диагноз "депрессия". Обследование показало, что у него генетическая предрасположенность к этому заболеванию, — рассказывает Олег Боев, кандидат медицинских наук, главный врач ГБУ "Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница № 1". — За две недели в стационаре пациента вывели из депрессивного состояния, потом назначили поддерживающее лечение. Прошел год, он продолжает наблюдаться у психиатра. Поскольку в случае с генетической предрасположенностью возможны рецидивы, необходимо постоянное участие медиков".

После лечения Дмитрий наладил отношения с женой, снова успешно руководит бизнесом и радуется жизни.

Тараканы и гормоны

Основные причины депрессии прежде всего кроются в изменениях обменных процессов в головном мозге. "Это биологический механизм, который просто хорошим сном и витаминами не вылечить. Помогут антидепрессанты и определенное сочетание препаратов", — объясняет Боев.

Кроме тех, у кого есть генетическая предрасположенность, указывают врачи, в группе риска оказываются люди, у которых идет гормональная перестройка в организме, — беременные женщины, подростки и пожилые. Особенно это касается последних: меняется биологическая активность самого организма и мозга. Поэтому процент суицидов у стариков выше, чем в других группах риска. Несбалансированность нейроэндокринной системы лечить нужно только медикаментозно.

Другой тип депрессии — психогенный: когда пациент переживает острый стресс, например потерю близкого человека либо сильную физическую травму. В таком случае восстановительный процесс занимает около полугода.

Также медики отмечают и экологические факторы, но они скорее косвенные. Накопление солей тяжелых металлов в организме снижает общую реактивность, и человек хуже адаптируется к любым изменениям. "А самый чувствительный у нас мозг: он не способен преодолевать многие моменты — как психологические, так и возрастные", — разъясняет Боев.

Как не стать бревном

Специалист предупреждает, что депрессия — это состояние, которое может начинаться с легкой грусти и доходить до степени гнетущей тоски, когда в жизни вроде бы все хорошо. Тем не менее человек вдруг теряет чувство радости и оптимизм, не получает удовольствия от того, что еще недавно нравилось. Например, от вкусной пищи, интересной музыки или своего хобби. Снижается и половое влечение. Больной начинает винить себя во всех бедах. Обостряется чувство ранимости, восприимчивости. Если своевременно не обратиться к медикам, пациент доходит до такой степени апатии, что просто лежит в кровати и ни на что не реагирует.

"К врачу надо идти, когда вы чувствуете, как ваше психологическое состояние изменилось, и вы над ним теряете контроль. Все попытки наладить контакт с самим собой ни к чему не приводят. А уж если вы потеряли аппетит, у вас плохой сон и нет интереса к сексу, однозначно — бегом к специалисту", — призывает главврач Ставропольской краевой клинической психиатрической больницы № 1.

Однако многие люди так и живут со средней или легкой степенью депрессии, даже не подозревая о том, что от "вечной грусти" можно избавиться.