Путин дает возможности для роста талантливой молодежи, заявили в "Сириусе"

СОЧИ, 6 дек — РИА Новости. Владимир Путин многое делает для развития образования и поддержки талантливой молодежи, образовательный центр "Сириус" поддерживает решение президента РФ баллотироваться на новый срок, заявила РИА Новости руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

В среду Путин в ходе встречи с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде сообщил о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году.

"Очень рады и поддерживаем, потому что все, кто работает в "Сириусе", и все, кто учится в "Сириусе", считают, что Владимир Владимирович много делает для развития образования, для того, чтобы создавать возможности для роста талантливых молодых людей, независимо от того, в каком регионе они живут, независимо от достатка их семей, а только в зависимости от их стремления и желания. И, конечно, отношение Владимира Владимировича и к этой теме, и к "Сириусу" говорит о том, что сегодня работа с одаренными школьниками и поддержка их педагогов – главный государственный приоритет", — сказала Шмелева.

Руководитель фонда добавила, что очень многое "лично задает Владимир Владимирович". "Он возглавляет и попечительский совет фонда, и идеи региональных центров, которые сейчас развиваются, и каких-то региональных практик закладывается им и формируется им. Поэтому тематика, которая сегодня есть, она позволяет надеяться на то, что это будет дальше так же интенсивно развиваться", — подчеркнула Шмелева.