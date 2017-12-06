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Общество

Решение об участии в ОИ-2018 надо оставить за спортсменами, заявили в ОНФ

22:2806.12.2017
(обновлено: 22:33 06.12.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМихаил Старшинов на пленарном заседании Государственной Думы РФМихаил Старшинов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российские спортсмены должны сами сделать выбор, поедут ли они на Олимпийские игры 2018 года или нет. Об этом заявил член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Михаил Старшинов.

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© РИА Новости / Александр Гальперин
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"На самом деле для каждого спортсмена это очень серьезный выбор. Ехать или не ехать на Олимпиаду — это решение нужно оставить за каждым из наших спортсменов. Это очень правильно и очень по-человечески", — заявил Старшинов.

Он также назвал решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении сборной от этих соревнований политически мотивированным: "Большой спорт — это всегда политика. Яркими примерами этого являются две Олимпиады, которые проходили в 1980 году в СССР и в 2014 году в Сочи, — отметил депутат. — В первом случае противодействие начиналось уже с открытия игр, а современный пример показывает, что медали могут начать отбирать уже после соревнований".

Логотип WADA
© REUTERS / Christinne Muschi
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По словам Старшинова, чиновникам, которые отвечают за российский спорт, давно пора сделать выводы: "Они прекрасно знали, какая карта будет разыгрываться против нас".

Ранее стало известно, что исполком МОК принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России (ОКР) и допуске к ОИ-2018 под нейтральным олимпийским только тех спортсменов, которые не были связаны с допингом. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что власти не будут препятствовать поездке российских спортсменов на Олимпиаду.

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Общество
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
sevam1
Если у кого то последний шанс они всю жизнь шли к этому, то им не надо выплачивать премии за медали. Это же не самое главное. Главное шанс. Кто то предложил выплатить тем кто откажется ехать. Это справедливо.
22:51
06.12.2017
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Михаил Шельдешев
Российские спортсмены должны сами сделать выбор...？На этом роль нашего государства закончилась？И где же наши доблестные юристы, адвокаты, нанятые не спортсменами а государством？ Вместо того, чтобы потопить все эти организации типа МОК, ВАДА и др., завалить их исками в судах, мы （Россия）продолжаем танцевать вокруг них. Пока не накажешь их рублем（долларом）никто ничего так и не поймет
22:53
06.12.2017
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