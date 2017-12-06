Решение об участии в ОИ-2018 надо оставить за спортсменами, заявили в ОНФ

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российские спортсмены должны сами сделать выбор, поедут ли они на Олимпийские игры 2018 года или нет. Об этом заявил член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Михаил Старшинов.

"На самом деле для каждого спортсмена это очень серьезный выбор. Ехать или не ехать на Олимпиаду — это решение нужно оставить за каждым из наших спортсменов. Это очень правильно и очень по-человечески", — заявил Старшинов.

Он также назвал решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении сборной от этих соревнований политически мотивированным: "Большой спорт — это всегда политика. Яркими примерами этого являются две Олимпиады, которые проходили в 1980 году в СССР и в 2014 году в Сочи, — отметил депутат. — В первом случае противодействие начиналось уже с открытия игр, а современный пример показывает, что медали могут начать отбирать уже после соревнований".

По словам Старшинова, чиновникам, которые отвечают за российский спорт, давно пора сделать выводы: "Они прекрасно знали, какая карта будет разыгрываться против нас".

Ранее стало известно, что исполком МОК принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России (ОКР) и допуске к ОИ-2018 под нейтральным олимпийским только тех спортсменов, которые не были связаны с допингом. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что власти не будут препятствовать поездке российских спортсменов на Олимпиаду.