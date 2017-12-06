Тамбовщина заняла третье место в Национальном рейтинге прозрачности закупок

ТАМБОВ, 6 дек — РИА Новости. Тамбовская область заняла третье место в Национальном рейтинге прозрачности закупок за 2017 год, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

Национальный рейтинг прозрачности закупок — это проект некоммерческого партнерства "Национальная ассоциация участников электронной торговли" (НП "НАУЭТ"). Для составления рейтинга проводится анализ российского рынка, государственных и корпоративных закупок. Ежегодно подводятся итоги исследования уровня прозрачности размещения заказа государственными, муниципальными, корпоративными и коммерческими заказчиками.

"Удерживать второй год лидирующие позиции в Национальном рейтинге прозрачности закупок позволяет успешное выполнение поручений главы региона Александра Никитина. Так создана централизованная система контрактных отношений, объединяющая более тысячи заказчиков областного и муниципального уровней. С помощью новых подходов удалось повысить результативность использования бюджетных средств", — приводит пресс служба слова первого заместителя главы администрации Тамбовской области Олега Иванова.

По его словам, совместные торги зарекомендовали себя в качестве эффективного механизма централизованного осуществления закупок. По итогам девяти месяцев текущего года прямая экономия бюджетных средств составила более 913 миллионов рублей. Он добавил, что среди субъектов малого и среднего бизнеса победителями специализированных закупочных процедур стали представители Тамбовской области, при этом доля контрактов, заключенных с местными предпринимателями, приближается к 50%.

В пресс-службе добавили, что большое внимание в регионе уделяется усилению общественного контроля в сфере госзакупок. Полноправными участниками контрактной закупочной системы в области стали не только государственные заказчики и поставщики, но и представители общественности и экспертных сообществ.

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