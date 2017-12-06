УЛЬЯНОВСК, 6 дек — РИА Новости. В Ульяновской области планируют провести Малые зимние игры среди школьников, этими состязаниями регион намерен поддержать российских спортсменов, отстраненных решением МОК от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

"Абсолютно нелогичное решение чиновников МОК дискредитирует олимпийские принципы равноправия спортсменов всего мира. Подобного отношения наша страна не заслуживает, поскольку именно в России делается очень много для развития спорта и физкультурного движения. Как пример — наша Ульяновская область, где в последние годы возводятся новые спортивные объекты, открываются спортивные секции, проводятся сотни спортивных мероприятий и акций. Особое место в этом занимают мероприятия различных антидопинговых программ. Честная борьба всегда была в основе развития спорта в нашей стране. Никакое политизированное решение зарубежных спортивных организаций не сломит интерес сотен и тысяч юных ребят к занятию спортом. Дух российского спортсмена останется непоколебим", — привели в пресс-службе слова губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

В пресс-службе напомнили, что в 2016 году региональное правительство и Российское антидопинговое агентство подписали соглашение, в рамках которого реализуется проект "Ульяновская область за честный спорт". В регионе проходят семинары для тренеров, директоров спортивных школ, спортсменов, открытые уроки физкультуры для учеников общеобразовательных школ, а также конкурсы социальной рекламы.

"И это малая часть той большой, работы, которую мы проводим в Ульяновской области по развитию спорта и физкультурного движения. В духе нетерпимости к допингу мы воспитываем чемпионов с малых лет — реализуем проект Школьной спортивной лиги. Уверен, в будущем они в честной борьбе будут завоевывать награды на престижных международных стартах, как делали на протяжении всей истории региона прославленные ульяновские спортсмены — олимпийские чемпионы Виталий Константинов, Юрий Захаревич, Владимир Крылов и многие-многие другие", — процитировали в пресс-службе зампредседателя правительства Ульяновской области Сергея Кузьмина.

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