УЛЬЯНОВСК, 6 дек — РИА Новости. В Ульяновской области планируют провести Малые зимние игры среди школьников, этими состязаниями регион намерен поддержать российских спортсменов, отстраненных решением МОК от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
В пресс-службе напомнили, что в 2016 году региональное правительство и Российское антидопинговое агентство подписали соглашение, в рамках которого реализуется проект "Ульяновская область за честный спорт". В регионе проходят семинары для тренеров, директоров спортивных школ, спортсменов, открытые уроки физкультуры для учеников общеобразовательных школ, а также конкурсы социальной рекламы.
"И это малая часть той большой, работы, которую мы проводим в Ульяновской области по развитию спорта и физкультурного движения. В духе нетерпимости к допингу мы воспитываем чемпионов с малых лет — реализуем проект Школьной спортивной лиги. Уверен, в будущем они в честной борьбе будут завоевывать награды на престижных международных стартах, как делали на протяжении всей истории региона прославленные ульяновские спортсмены — олимпийские чемпионы Виталий Константинов, Юрий Захаревич, Владимир Крылов и многие-многие другие", — процитировали в пресс-службе зампредседателя правительства Ульяновской области Сергея Кузьмина.