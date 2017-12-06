Предложения по развитию санкурлечения сформировали на "MedTravelExpo"

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Участники выставки "MedTravelExpo-2017. Санатории. Курорты. Медицинские центры" сформулировали предложения для правительства России, направленные на совершенствование нормативно-правовой и законодательной базы, регламентирующей, в частности, порядок предоставления гражданам страны санаторно-курортного лечения, сообщил РИА Новости президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов.

"MedTravelExpo-2017" проходит с 4 по 8 декабря в московском "Экспоцентре" в рамках международного научно-практического форума "Российская неделя здравоохранения". Национальная курортная ассоциация, объединяющая свыше полутора тысяч курортных организаций России, более 20 лет выступает инициатором законопроектов, направленных на развитие отрасли.

"В 2016 году нам доверили право выразить общественно-профессиональное мнение, касающееся проблем санаторно-курортной отрасли. Сегодня мы занимаемся продвижением российского сан-кура. Санаторно-курортное лечение может компенсировать сегодняшние вызовы здоровью человека. Речь, прежде всего, идет о продлении жизни, о сбережении здоровья. И надо понимать, что будущее за подрастающим поколением, а значит, очень важно оздоровление детей, подростков, призывников. А у нас это практически не делается. Если бы мы могли организовать необходимую санаторно-курортную программу, то имели бы другие показатели по рождаемости, по смертности, по продолжительности жизни", — убежден Разумов.

По его словам, благодаря усилиям общественных организаций, сегодня появилась возможность повлиять на принятие решений по санаторно-курортному комплекса в министерствах и ведомствах.

"К сожалению, сейчас потенциал санаторно-курортного лечения не реализован. Если взять историю развития сан-кура, то в СССР он был ориентирован, прежде всего, на оздоровление нации. Сегодня мы о таком подходе и обеспечении средствами даже не мечтаем. Но менять ситуацию необходимо. Например в рамках "MedTravelExpo" прошел симпозиум, посвященный реабилитации людей, работающих в неблагоприятных производственных условиях. Нужны программы, позволяющие решать эти вопросы. Проблем много. Так, сейчас услуги, оказываемые в санаториях, не считаются медицинскими, что, мягко говоря, странно. При этом принята одноканальная модель финансирования, а документы, регламентирующие деятельность и медицинских госучреждений, и сан-кура, являются бюджетными. Иными словами, без участия профильных министерств, без выработки необходимой законодательной базы никаких программ не будет", — подчеркнул собеседник РИА Новости.

Он заметил, что выставка "MedTravelExpo" и организованные на ней дискуссии наглядно показали, что санаторно-курортный комплекс "живет своей отдельной жизнью и четкой системы управления этой огромной отраслью пока нет".

"Я уверен, что выставка повлияет на развитие санаторно-курортной отрасли в результате сформированных здесь предложений для министерства и ведомств. Что в перспективе это принесет гражданам нашей страны? В первую очередь, доступность санаторно-курортного лечения и оказание разного уровня услуг для людей с низким, средним и высоким заработком. Надо понимать, что не все люди могут оплатить лечение в санатории, поэтому государство должно гарантировать оказание санаторно-курортных услуг определенным слоям населения", — подытожил Разумов.