Прикамье упрочило позиции в рейтинге устойчивости регионов РФ

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Пермский край упрочил позиции в рейтинге социально-политической устойчивости регионов России, составленным Фондом "Петербургская политика, говорится в сообщении правительства края.
Согласно данным рейтинга, Прикамье упрочило свою позицию в группе регионов со средней устойчивостью с результатом 6,2 балла. По сравнению с прошлым месяцем рейтинг региона повысился на 0,1 балла.
Также на улучшение позиции Пермского края в рейтинге повлияло открытие нового терминала аэропорта "Большое Савино".
В сообщении правительства края отмечается, что за 9 месяцев 2017 года (с марта по ноябрь) Прикамье переместилось в рейтинге из группы регионов со слабой социально-политической устойчивостью в группу со средней устойчивостью, улучшив показатели с 4,7 до 6,2 баллов.