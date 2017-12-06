Прикамье упрочило позиции в рейтинге устойчивости регионов РФ

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Пермский край упрочил позиции в рейтинге социально-политической устойчивости регионов России, составленным Фондом "Петербургская политика, говорится в сообщении правительства края.

Согласно данным рейтинга, Прикамье упрочило свою позицию в группе регионов со средней устойчивостью с результатом 6,2 балла. По сравнению с прошлым месяцем рейтинг региона повысился на 0,1 балла.

Среди позитивных событий месяца, повлиявших на рост устойчивости Прикамья, авторы рейтинга отмечают подписанные по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова таких взаимовыгодных контрактов и соглашений, как договор покупки участка завода ОАО "РМЗ "Ремпутьмаш" в собственность края и заключение соглашения о сотрудничестве между Пермским краем и Торгово-промышленной палатой РФ. Также эксперты отметили важность подписания ООО "Пермская концессионная компания" и АО "Стройтрансгаз" договора подряда по строительству моста через реку Чусовая, подписание протокола об экономическом и социальном сотрудничестве между Пермским краем и ПАО "Лукойл".

Также на улучшение позиции Пермского края в рейтинге повлияло открытие нового терминала аэропорта "Большое Савино".

В сообщении правительства края отмечается, что за 9 месяцев 2017 года (с марта по ноябрь) Прикамье переместилось в рейтинге из группы регионов со слабой социально-политической устойчивостью в группу со средней устойчивостью, улучшив показатели с 4,7 до 6,2 баллов.