Путин рассказал, как его отец добровольцем ушел на фронт в 1941 году

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, как его отец в 1941 году добровольцем ушел на фронт, имея возможность работать в тылу.

"Великая история России – героический порыв добровольцев, защищавших отечество. Сейчас только вспоминали о Великой Отечественной войне, я вспоминаю о том, что мой отец Владимир Спиридонович Путин, имея на руках в 1941 году так называемую бронь, которая позволяла ему работать в тылу, добровольцем ушел на фронт", — рассказал Путин на вручении премии "Доброволец России 2017".