МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)", сообщает пресс-служба Кремля.
Данным указом кабмину поручено образовать оргкомитет по проведению Года добровольца (волонтера) и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.
Кроме того, органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано проводить необходимые мероприятия в рамках Года добровольца (волонтера).