Путин подписал указ "О проведении в Российской Федерации Года добровольца"

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения премии Доброволец России - 2017 во дворце спорта Мегаспорт в Москве. 6 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения премии Доброволец России - 2017 во дворце спорта Мегаспорт в Москве. 6 декабря 2017

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)", сообщает пресс-служба Кремля.

"В целях развития добровольчества (волонтерства) постановляю: провести в 2018 году в Российской Федерации Год добровольца (волонтера)", — говорится в тексте указа.

Данным указом кабмину поручено образовать оргкомитет по проведению Года добровольца (волонтера) и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

Кроме того, органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано проводить необходимые мероприятия в рамках Года добровольца (волонтера).