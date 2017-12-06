ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 дек — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин вручил медаль "За мужество и самоотверженность" школьнику, который при помощи аркана спас из воды отца четверых детей, сообщили в пресс-службе главы региона.

Награждение жителей Ямала федеральными и региональными наградами прошло во вторник в Салехарде в преддверии 87-й годовщины со дня образования автономного округа.

"Глава арктического региона особо тепло поздравил с вручением медали "За мужество и самоотверженность" ученика 8 "б" класса ямальской школы-интерната Николая Салиндера, благодаря решительным действиям которого удалось спасти утопающего, сохранив жизнь отцу многодетного семейства", — отметили в пресс-службе Кобылкина.

Инцидент, по данным местных СМИ, произошел летом. Во время каникул Николай Салиндер помогал родителям и другим оленеводам перегонять стадо оленей. Пытаясь не дать животным уйти к реке, один из пастухов отправился по водоему на вездеходе, но на обратном пути транспорт заглох, мужчина стал тонуть. Подросток успел подбежать к нему и бросить тынзян (специальный аркан у народов Севера), при помощи которого спас отца четверых детей из воды.

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