МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) начал всероссийский интернет-опрос о качестве питания в социальных учреждениях, сообщила пресс-служба ОНФ в среду.

"Принять участие в опросе может любой желающий. Главная цель опроса — получить максимум информации от жителей регионов о том, с какими проблемами сталкиваются они или их дети в столовых детских садов, школ и больниц. Эта информация поможет активистам ОНФ вместе с экспертами отрасли выработать решение проблемы некачественного питания", — говорится в сообщении.

По словам координатора проекта ОНФ "За честные закупки" Антона Гетты, проблема низкого качества питания по-прежнему острая, "поэтому нам важно мнение каждого человека". "Участие в опросе — это возможность внести вклад в улучшение качества питания вашего ребенка в школе, детском саду или близкого человека, попавшего в больницу", — цитирует пресс-служба движения его слова.

Он добавил, что важно разработать меры, которые бы лишали недобросовестных поставщиков возможности заполучить контракт и поставлять в школы и больницы некачественную еду. "А для этого нужно понять масштаб проблемы и собрать максимум примеров таких злоупотреблений. Поэтому мы запустили онлайн-опрос, который состоит всего из 12 важных вопросов", — добавил Гетта.

Принять участие в опросе можно здесь >>