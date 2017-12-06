МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) начал всероссийский интернет-опрос о качестве питания в социальных учреждениях, сообщила пресс-служба ОНФ в среду.
По словам координатора проекта ОНФ "За честные закупки" Антона Гетты, проблема низкого качества питания по-прежнему острая, "поэтому нам важно мнение каждого человека". "Участие в опросе — это возможность внести вклад в улучшение качества питания вашего ребенка в школе, детском саду или близкого человека, попавшего в больницу", — цитирует пресс-служба движения его слова.
Он добавил, что важно разработать меры, которые бы лишали недобросовестных поставщиков возможности заполучить контракт и поставлять в школы и больницы некачественную еду. "А для этого нужно понять масштаб проблемы и собрать максимум примеров таких злоупотреблений. Поэтому мы запустили онлайн-опрос, который состоит всего из 12 важных вопросов", — добавил Гетта.