Портал правительства Подмосковья вошел в шорт-лист премии "Прометей"

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Официальный портал правительства Московской области Mosreg.ru вошел в шорт-лист финалистов конкурса на соискание Всероссийской интернет-премии "Прометей"-2017 в номинации "Власть и государство", сообщает пресс-служба правительства и губернатора Московской области.

Итоги конкурса его организаторы подведут в понедельник, 11 декабря. В номинации "Власть и государство", помимо портала Mosreg.ru, финалистом также стал столичный проект "Активный гражданин".

Среди других номинаций "Прометея" 2017 года: "Наука и образование", "Культура и искусство", "Общественная деятельность", "Развлечения, отдых, туризм", "Спорт, здоровый образ жизни", "СМИ", "Здравоохранение", "Экономика и бизнес" и "Свободная номинация". В жюри конкурса в этом году вошли председатель правления советник президента России Герман Клименко, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и другие. На сайте премии сказано, что "Прометей" вручается сайтам, мобильным приложениям, интернет-проектам коммерческих, общественных, государственных организаций и СМИ за технологический, экономический, культурный, социальный, образовательный или оздоровительный вклад в жизнь людей".