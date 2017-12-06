На высшем уровне: Владимир Путин наградит лучших волонтеров 2017 года

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сегодня примет участие в церемонии вручения ежегодной премии "Доброволец России — 2017". Мероприятие пройдет в рамках трехдневного Всероссийского форума добровольцев, который стартовал в Москве 4 декабря.

Лауреаты премии будут названы номинациях: событийное, социальное и медицинское волонтерство, "Волонтеры Победы" и "Доброволец года". Эта награда присуждается добровольцам, сделавшим в течение года наиболее серьезный вклад в развитие волонтерского дела.

"Эта премия — уникальная для нашей страны история. По всей России ищут самых успешных добровольцев с самыми успешными добровольческими практиками, и именно они собираются на одной площадке", — сообщил РИА Новости председатель всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук. По его словам, люди, которые так много делают для общества и своей страны, и есть настоящие патриоты.

По зову сердца

Проведение подобных мероприятий, считают эксперты, позволяет подчеркнуть, что с каждым годом добровольческое движение лишь укрепляет свою эффективность и занимает более высокое положение в обществе.

"Добровольцы — это те люди, которые помогают бесплатно, по зову сердца, по зову души. И очень важно проводить такие премии, чтобы ребята чувствовали, что их труд нужен и людям, и обществу", — отметила в разговоре с РИА Новости руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

Она также сообщила, что с каждым годом количество номинаций премии только увеличивается, расширяя спектр возможных лауреатов: например, уже второй год подряд на церемонии награждают представителей Всероссийского движения школьников.

"Нам, добровольцам, очень приятно, что последние несколько лет государство уделяет активное внимание развитию этого направления, снятию барьеров по осуществлению добровольческой деятельности", — подчеркнула Амельченкова.

Новый тренд

По мнению экспертов, благодаря поддержке волонтеров на высоком государственном уровне за последние три года добровольчество из редкого явления превратилось в динамичный социальный тренд, который охватывает всю страну.

"Добровольческое движение — одна из самых актуальных сегодня в российском гражданском обществе тенденций и направлений развития. И очень хорошо, что президент посетит этот форум, то, что он будет вручать награды, и то, что он поддерживает добровольческое движение", — отметил в разговоре с РИА Новости директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

При этом, по его словам, на данный момент россияне не до конца привыкли к волонтерскому движению и не воспринимают его как обыденное явление.

"Пока это не превратилось в такую же традицию, как тот же самый "Бессмертный полк", например", — подчеркнул он.