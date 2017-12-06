Скворцова оценила проект о медосмотре водителей с применением телемедицины

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова считает перспективным предложение тестировать состояние здоровья водителей рейсового транспорта с применением технологий телемедицины, об этом она заявила на правительственном часе в Государственной думе.

Соответствующую инициативу на правчасе озвучил депутат Олег Нилов от фракции "Справедливая Россия". Он также предложил создать рабочую группу, которая бы изучила такую возможность.

"Мы с удовольствием создадим эту группу, считаем, что ваше предложение чрезвычайно перспективно", — сказала Скворцова.

Ранее комитет ГД по транспорту и строительству рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, устанавливающий обязательное проведение медосмотров водителей с применением телемедицинских технологий.

Проект закона направлен на развитие применения информационных технологий в сфере здравоохранения. Инициатива предполагает установление возможности "проведения обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств с применением телемедицинских технологий".

Отмечается, что медзаключение по результатам обязательного предварительного или обязательного периодического медицинского осмотра изготавливается в одном экземпляре в форме электронного документа, формирование которого осуществляется, в том числе, с помощью применения телемедицинских технологий.