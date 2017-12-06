МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова считает перспективным предложение тестировать состояние здоровья водителей рейсового транспорта с применением технологий телемедицины, об этом она заявила на правительственном часе в Государственной думе.
"Мы с удовольствием создадим эту группу, считаем, что ваше предложение чрезвычайно перспективно", — сказала Скворцова.
Ранее комитет ГД по транспорту и строительству рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, устанавливающий обязательное проведение медосмотров водителей с применением телемедицинских технологий.
Проект закона направлен на развитие применения информационных технологий в сфере здравоохранения. Инициатива предполагает установление возможности "проведения обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств с применением телемедицинских технологий".
Отмечается, что медзаключение по результатам обязательного предварительного или обязательного периодического медицинского осмотра изготавливается в одном экземпляре в форме электронного документа, формирование которого осуществляется, в том числе, с помощью применения телемедицинских технологий.