Программу "Земский доктор" распространят на моногорода

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Программа "Земский доктор" будет расширена на моногорда с численностью населения до 50 тысяч человек, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Федеральная программа "Земский доктор" действует с 1 января 2012 года. По программе каждому врачу в возрасте до 50 лет, готовому уехать работать в село на пять лет, выделяются подъемные в размере 1 миллиона рублей.

"На будущий год мы расширяем программу на моногорода с населением менее 50 тысяч человек и расширяем программу на фельдшеров, которые работают в сельской местности", — сказала Скворцова на правительственном часе в Госдуме.

По ее словам, единовременная выплата для фельдшеров составит 500 тысяч рублей. Скворцова отметила, что больше 26 тысяч врачей уже работают на селе.