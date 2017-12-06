Скворцова рассказала, как система маркировки повлияет на стоимость лекарств

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Внедрение в России системы маркировки лекарств незначительным образом повлияет на стоимость дешевых препаратов, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Мы провели с Минпромторгом расчёты по самой дорогой цене — мы просчитали это для наших заводов "Нижфарм" — это дает необходимость увеличить стоимость лекарств, если хотят вернуть (затраты на установку устройств для маркировки на производстве) за 3 года, на 55 копеек, а за пять лет — на 33. Это совсем незначительная прибавка, которая стоит того, чтобы безопасно эти препараты потреблять", — заявила Скворцова на правительственном часе в Государственной думе.

Она пояснила, что маркировка нужна не только для дорогостоящих, но и для дешевых лекарств.

"Мы выявили случаи перепродажи, вторичного вброса в рынок препаратов, которые бесплатно в регионы государство поставляет по семи нозологиям, и низкий стоимостной сегмент — растворы, которые вводятся инфузионно, внутривенно", — сказала министр.

Скворцова также убеждена, что данный проект по маркировке лекарств необходимо распространить на всю территорию РФ в течение трех лет.

"Если мы будем это затягивать, то это может привести к его деформации, это показывает опыт и Италии, и других стран", — сказала глава Минздрава.

Эксперимент по маркировке лекарств проводится с 1 февраля по 31 декабря 2017 года в шести регионах России. Участниками эксперимента стали несколько крупнейших фармацевтических дистрибьюторов, производителей и аптечных сетей. Согласно текущей редакции соответствующего законопроекта, в России будет введена маркировка для всех выпускаемых лекарств к 31 декабря 2018 года. Пока неясно, когда будет запрещен оборот в России препаратов, которые были выпущены до введения маркировки.