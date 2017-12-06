В Подмосковье выписали штрафы за нарушение тишины на 13 млн рублей

МОСКВА, 6 дек — РИА Недвижимость. Штрафов на 13 миллионов рублей за нарушение тишины выписано в Подмосковье в текущем году, сообщила журналистам руководитель главного управления административно-технического надзора Московской области Татьяна Витушева.
Руководитель ведомства ранее называла самые шумные и самые тихие города Подмосковья. Больше всего жалоб поступило из Красногорска, Балашихи, Электростали, Ногинского района, и Орехово-Зуева. При пересчете на одну тысячу жителей в пятерке самых шумных городов Звенигород, Орехово-Зуево, Красногорск, Шаховская и Электросталь. Меньше всего шумят в Восход, Домодедове, Красноармейске, Бронницах и в Серпуховском районе.