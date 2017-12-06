Уровень розничных цен на жизненно важные лекарства снизился на 1,3%

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Расширение перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), куда дополнительно было внесено 60 лекарств и 8 препаратов, позволило снизить уровень розничных цен в их амбулаторном сегменте на 1,3%, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"В целях сдерживания роста цен на лекарства в перечень ЖНВЛП дополнительно включены 60 новых позиций. В результате он расширился до 699 МНН (Международное непатентованное наименование) или 31 тысячи торговых наименований. Это позволило снизить уровень розничных цен в их амбулаторном сегменте за 10 месяцев текущего года на 1,3% по всем стоимостным группам", — заявила Скворцова на правительственном часе в Государственной думе РФ.