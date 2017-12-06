Тему "Холод и Цивилизация" обсудят на круглом столе в Москве

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. "Холод и Цивилизация" — такова тема круглого стола, который пройдет в Москве в пятницу, 15 декабря, сообщил РИА Новости постпред Республики Саха (Якутия) при президенте РФ Юрий Куприянов.

"Надеемся, обратить внимание законодателей, руководителей всех уровней власти, научного сообщества, бизнес-структур, СМИ и общественности на глобальные изменения климата в Арктике и их воздействие на экологию и человеческие ценности", — сказал Куприянов.

Как отметил представитель пресс-службы главы и правительства Якутии со ссылкой на данные института мерзлотоведения имени П.И.Мельникова СО РАН, в последние полвека в Якутии наблюдается повсеместное повышение среднегодовой температуры воздуха. Причем это происходит вследствие потепления зимних сезонов — средняя температура возросла на 3-4 градуса. Это в частности привело к росту темпов разрушения льдистых берегов моря Лаптевых и просадке грунтов "в термокарстовых депрессиях" до 10-15 сантиметров в год. Таяние грунтов усиливается деградацией ледников и обильными снегопадами.

"Таким образом, вечная мерзлота — уже не вечная, что меняет историческую сложившуюся парадигму отношения человека к среде обитания на криолитозоне", — сказал собеседник агентства.

По его словам, задача научного обеспечения жизни человека в условиях изменяющейся криолитозоны особо актуальна для России как холодной страны. Участники круглого стола намерены обсудить концепцию законопроекта "Об охране вечной мерзлоты", а также этнокультурные основы здорового образа жизни в условиях холода.

"Разработка различных аспектов использования холода как конкурентного преимущества территории предусмотрена принятой в Якутии "Стратегии-2030". Мы поставили цель сформировать свой уникальный тип креативной экономики, основанный на самобытности культуры народов республики и коммерциализации холода", — цитирует пресс-служба слова главы Якутии Егора Борисова.

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