Глава Минздрава заявила о снижении уровня смертности в России

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Смертность в РФ снизилась на 2% за 10 месяцев 2017 года (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года), заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в ходе "Правительственного часа" в Госдуме.

"Общая смертность по данным Росстата за 10 месяцев 2017 года снизилась более чем на 2% до 17,5 случаев на тысячу населения, то есть сохранено практически на 35 тысяч больше, чем годом раньше", — заявила Скворцова.

Снижение смертности, по ее словам, произошло от всех основных причин, в том числе от онкозаболеваний, а смертность от туберкулеза снизилась более чем на 17% — до 6,3 на тысячу населения.

"За неполный 2017 год продолжительность жизни россиян достигла национального исторического максимума — 72,6 года", — сказала Скворцова.

При этом, по словам министра, с 2005 года продолжительность жизни в РФ выросла в среднем на 7,2 года: "У мужчин на 8,6 лет, у женщин — на 5 лет".