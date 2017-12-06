На Смоленщине в 2017 году смертность сократилась на 2,5%

СМОЛЕНСК, 6 дек — РИА Новости. В Смоленской области наблюдается устойчивая динамика снижения смертности населения — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 2,5 %, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.

По его словам, положительная тенденция прослеживается по всем основным видам заболеваний. "Так, смертность от туберкулеза сократилась на 37,5%, болезней органов дыхания — 15%, пищеварения — 14%. Уровень младенческой смертности снизился на 11%", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что добиться улучшения демографической ситуации в регионе позволила реализация целого комплекса мероприятий, нацеленных на укрепление здоровья жителей области, предупреждение развития различных заболеваний, увеличение продолжительности жизни. "В частности, проведение диспансеризации позволило обследовать порядка 78 тысяч человек, выявить более 15 тысяч хронических заболеваний, большая часть из которых поддается лечению, поскольку недуг обнаружен на начальном этапе", — сказал представитель пресс-службы.

При этом он напомнил, что жителей отдаленных районов области и пожилых людей диспансеризация проводится с привлечением мобильных медицинских бригад и комплексов. Такое "обследование на дому" в нынешнем году прошли более девяти тысяч жителей региона.

"Важную роль в выявлении заболеваний и факторов риска играют Центры здоровья, в которых обследовались и получили практические рекомендации по профилактике здорового образа жизни около 12,6 тысяч человек, при этом треть была обследована в ходе выездной работы", — сказал собеседник агентства, отметив при этом, что в области функционирует Центр медицинской профилактики — кабинеты которого открыты в каждой поликлинике, работают 25 кабинетов по отказу от курения, Центр охраны здоровья подростков.

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