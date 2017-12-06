На Смоленщине в 2017 году смертность сократилась на 2,5%

СМОЛЕНСК, 6 дек — РИА Новости. В Смоленской области наблюдается устойчивая динамика снижения смертности населения — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 2,5 %, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
Он отметил, что добиться улучшения демографической ситуации в регионе позволила реализация целого комплекса мероприятий, нацеленных на укрепление здоровья жителей области, предупреждение развития различных заболеваний, увеличение продолжительности жизни. "В частности, проведение диспансеризации позволило обследовать порядка 78 тысяч человек, выявить более 15 тысяч хронических заболеваний, большая часть из которых поддается лечению, поскольку недуг обнаружен на начальном этапе", — сказал представитель пресс-службы.
При этом он напомнил, что жителей отдаленных районов области и пожилых людей диспансеризация проводится с привлечением мобильных медицинских бригад и комплексов. Такое "обследование на дому" в нынешнем году прошли более девяти тысяч жителей региона.