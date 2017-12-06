Омбудсмен опроверг сообщения о массовых похищениях граждан в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 6 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев опроверг сообщения СМИ о массовых похищениях граждан республики за последний период, предположив при этом, что людей могли задержать в рамках антинаркотических рейдов.

Ранее СМИ со ссылкой на правозащитную организацию "Мемориал" распространили информацию о том, что неустановленные лица в ноябре текущего года похитили семь человек, которые, предположительно, могли находиться на территории дислокации подразделения Росгвардии в Старопромысловском районе Грозного.

"Нет никакой информации о том, что граждане были похищены, а не задержаны по подозрению в совершении правонарушений" — заявил Нухажиев в среду журналистам, комментируя эти сообщения.

По мнению чеченского омбудсмена, обычное задержание правонарушителей в рамках полицейской спецоперации могло быть представлено некоторыми правозащитниками как массовое похищение.

"Всем известно, что в республике проводятся профилактические антинаркотические спецмероприятия. И вполне возможно, что те лица, которые в сообщениях "Мемориала" значатся как похищенные, были задержаны в рамках полицейской спецоперации. Нам не известны факты похищения граждан, на которые ссылается "Мемориал", — подчеркнул правозащитник.

По его словам, если бы действительно имели место массовые похищения, то им стало бы об этом известно раньше, чем "Мемориалу", поскольку они взаимодействуют со всеми силовыми структурами и органами госвласти.

"Такое впечатление, что "Мемориал" располагает по всей республике агентурной сетью, которая только и делает, что в режиме онлайн сообщает о каждом даже незначительном событии. Причем "факты", приводимые ими, всегда подписаны анонимом. Ведь это удобно — ссылаться на некие анонимные источники, вместо того чтобы предоставить конкретные доказательства", — заключил Нухажиев.