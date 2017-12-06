Омбудсмен опроверг сообщения о массовых похищениях граждан в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 6 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев опроверг сообщения СМИ о массовых похищениях граждан республики за последний период, предположив при этом, что людей могли задержать в рамках антинаркотических рейдов.
"Нет никакой информации о том, что граждане были похищены, а не задержаны по подозрению в совершении правонарушений" — заявил Нухажиев в среду журналистам, комментируя эти сообщения.
По мнению чеченского омбудсмена, обычное задержание правонарушителей в рамках полицейской спецоперации могло быть представлено некоторыми правозащитниками как массовое похищение.
По его словам, если бы действительно имели место массовые похищения, то им стало бы об этом известно раньше, чем "Мемориалу", поскольку они взаимодействуют со всеми силовыми структурами и органами госвласти.
"Такое впечатление, что "Мемориал" располагает по всей республике агентурной сетью, которая только и делает, что в режиме онлайн сообщает о каждом даже незначительном событии. Причем "факты", приводимые ими, всегда подписаны анонимом. Ведь это удобно — ссылаться на некие анонимные источники, вместо того чтобы предоставить конкретные доказательства", — заключил Нухажиев.